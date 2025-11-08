Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 42, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 42 bercerita tentang Lala yang pulang ke kos setelah bertemu Julian. Keesokan paginya, ia bersama Sarah pergi ke pengadilan agama untuk mengurus berkas perceraian.

Di sisi lain, rumah Hasbi disita oleh bank yang bekerja sama dengan Lumera Group. Hasbi, Desi, dan Ardan diusir secara paksa dari rumah hingga terjadi perkelahian antara Hasbi dan preman penyita.

Hasbi yang kehilangan rumah mendatangi Julian dan memaksa masuk ke kediaman pribadinya. Ia yakin Lala ada di sana. Setelah memeriksa seluruh ruangan dan tidak menemukan Lala, Hasbi pergi dengan kemarahannya.

Julian khawatir Hasbi akan bertindak nekat terhadap Lala. Hasbi yang sempat menguping pembicaraan Julian lewat telepon mengetahui bahwa Lala ada di pengadilan agama.

Ia langsung menuju ke sana dan mencegat Lala yang baru keluar dari gedung. Hasbi memohon agar mereka tidak bercerai. Dia mengaku menyesal dan beralasan rumahnya telah disita.