Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 66: Hasbi Ketahuan Sebagai Dalang Pengeroyokan Ardan

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rindi membawa Lala ke taman pinggir danau–yang sudah disiapkan Julian. Ternyata lokasi itu telah disiapkan dengan piknik kecil berisi makanan serta sebuah surat dari Julian. Melalui surat tulisan tangan, Julian menenangkan dan menguatkan Lala bahwa ia tidak sendiri. Rindi pun bilang ke Lala kalau Julian ingin bertemu dengannya. Lala pun berusaha menguatkan dirinya dan mau diajak bertemu Julian. Di sana, Julian memberikan buket bunga yang seluruhnya terbuat dari saputangan. Hal ini untuk memullihkan trauma Lala pada saputangan.



Sementara itu, Axel bersama detektif swasta Anwar dan Fahmi melakukan pengintaian terhadap salah satu preman yang mengeroyok Ardan. Mereka mengikuti preman itu ke sebuah gudang tempat tiga preman berkumpul. Axel dan yang lainnya pun langsung menyergap para preman itu. Para preman berhasil dilumpuhkan dan diinterogasi. Hingga akhirnya mereka mengakui bahwa pengeroyokan terhadap Ardan dilakukan atas perintah Hasbi.

Bagaimana nasib Hasbi selanjutnya? Akankah Lala benar-benar pulih dari traumanya?





