HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 62, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |19:10 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 62, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 62, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 62 bercerita tentang Meisya yang pura-pura mengambil air untuk Desi. Namun sebenarnya, dia mencari Hasbi dengan gelisah. 

Ia pun menemukan Hasbi di kamar mandi dan langsung mengajaknya ke kamar. Hasbi jujur kalau semua rencana termasuk soal dirinya ingin menyuntikkan sesuatu ke Ardan. Hasbi beralasan melakukan semuanya demi Meisya. 

Meisya pun mengajak Hasbi untuk kabur dari rumah itu dan menikah. Hasbi sempat terkejut, namun ia menurutinya. Akan tetapi ia menyuruh Meisya untuk memanfaatkan uang Lala demi hidup ke depannya.

Hasbi menyuruh Meisya untuk mencuri perhiasan Lala. Saat Lala masuk ke kamar Meisya membawa baju bersih, dia membuka lemari dan hampir melihat Hasbi yang bersembunyi di sana. 

Namun Meisya mengalihkan perhatiannya sampai Lala keluar kamar. Lala berangkat ke Lloyd dan Meisya mengambil kantong perhiasan Lala. Saat Meisya dan Hasbi akan kabur, mereka keluar kamar bersamaan dengan Desi.

