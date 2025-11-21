Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 55, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 55, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 55 bercerita tentang Rindi yang bertemu dengan Axel. Dia kemudian menceritakan detail kronologi penculikannya.

Walaupun tidak ada Hasbi, namun Axel mencurigainya. Untuk sementara, Rindi akan tinggal di kontrakan Axel dan membekali perempuan itu dengan jam tangan berGPS.

Di sisi lain Hasbi yang semakin kepepet terpaksa meminta uang ke ayah yang tidak dia sukai. Malam harinya, Julian, Axel, dan Rindi menjenguk Ardan di rumah sakit.

Lala yang ada di sana mulai menceritakan kecurigaannya terhadap Hasbi, terutama kondisi Ardan yang tiba-tiba babak belur namun Desi belum bisa berbicara.

Malam itu Julian dan Axel menawarkan untuk menjaga Ardan sementara Lala bisa istirahat. Julian dan Lala kemudian memutuskan untuk pergi ke polisi melaporkan penculikan Rindi.