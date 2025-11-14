Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 48, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |15:10 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 48, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 48, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 48 bercerita tentang Lala yang  menerima surat panggilan sidang cerai perdananya. Dia merasa lega karena gugatan cerainya diproses.

Namun ketenangan itu tak bertahan lama ketika Hasbi datang membawa koper dan dengan santai mengumumkan bahwa ia akan tinggal di kostan Lala lagi. Rindi marah besar, tapi Lala menahannya.

Dia memilih menghadapi Hasbi dengan dingin dan percaya diri. Ia menatap Hasbi tajam, menantang balik bahwa jika ini adalah permainan, maka ia tidak akan mundur dan berjuang sampai menang.

Lidya yang masih curiga akhirnya membuka ruang kerja lama mendiang Doni di rumah Julian. Ruangan itu penuh debu dan kotak lama yang belum tersentuh bertahun-tahun. Ia mencari bukti tentang masa lalu Desi dan menemukan buku resep lama Doni.

Di dalam buku itu, ada selembar foto yang memperlihatkan Doni berdiri berdampingan dengan Desi. Temuan itu membuat Lidya syok, tangannya gemetar dan air matanya jatuh. Bagaimana kelanjutan sikap Lydia kepada Desi? 

Saksikan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa hanya di RCTI, pada Jumat, 14 November 2025, pukul 20.15 WIB.**

