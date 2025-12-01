Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 439: Bukti-Bukti Mengarah pada Marcel

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hubungan keluarga Biru terlihat makin hangat, meski Biru berusaha menahan diri agar tidak ketahuan sudah ingat semuanya. Sementara itu, Elang tak sengaja bertemu Adel, dan melihat amplop berlogo MA, logo yang sama seperti logo sepatu pelaku penembakan. Elang menyadari bahwa Adel terkait dengan pelaku yang dicari. Di sisi lain, Marcel menyapa Biru di halaman rumah. Biru tetap tenang dan pura-pura ramah.

Elang melihat Marcel muncul membawa buket bunga dan mengajak Adel pergi. Noah dan Vernie diam-diam mengikuti mobil Marcel dan merekam semua itu sebagai bukti perselingkuhan Marcel. Sementara itu di rumah Adel, sebuah fakta besar terungkap setelah Adel membaca chat di HP Marcel dari penjual obat penggugur kandungan. Sontak Adel shock, sakit hati, dan mulai menaruh dendam. Akhirnya Noah, Vernie, Elang, Biru, dan Amira berkumpul membahas bukti-bukti terbaru dan semua petunjuk mengarah pada Marcel.

Apakah mereka akan segera melaporkan Marcel? Bagaimana dengan Adel, apakah ia akan membalas perlakuan Marcel?

