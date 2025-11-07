Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 415, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |17:40 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 415, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 415, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 415 bercerita tentang Gladys yang diam-diam mengambil sampel darah di jas Marcel untuk diperiksa.

Di saat bersamaan, Adel panik setelah sadar dirinya ternyata positif hamil. Menjelang persiapan acara 7 bulanan Amira, semua keluarga dan sahabat berkumpul.

Upacara adat berjalan penuh haru dan doa, menandai kebahagiaan keluarga Biru dan Amira. Sementara Marcel dan Gladys hadir dengan ketegangan tersembunyi di antara mereka. 

Di sisi lain, Elang memperkenalkan Maudy kepada ayahnya, namun Damar secara tidak sengaja mendengar percakapan Maudy dan Vernie tentang masa lalunya.

Bagaimana reaksi Damar jika tahu tentang masa lalu Maudy? Apa yang akan terjadi dengan rumah tangga Marcel dan Gladys? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu hanya di RCTI, pada hari ini (7/11/2025), pukul 18.30 WIB.**

(SIS)

