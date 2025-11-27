Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 435: Ingatan Biru Semakin Jelas, Amira Dibawa Pergi Damar

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru memeriksa humidifier dan menemukan alat penyadap di dalamnya. Biru semakin yakin Marcel memata-matai dirinya. Akhirnya Biru punya cara memancing Marcel untuk datang ke taman. Sementara itu, Gladys pulang, dan diam-diam mencari pistol Marcel. Hujan turun deras. Marcel dan Biru akhirnya bertemu. Di waktu yang sama, Amira gelisah di rumah sakit berdoa agar Biru dilindungi dari segala bahaya. Biru mulai mendapatkan kembali ingatannya setelah melihat sepatu Marcel. Marcel membawa ke jalanan sepi untuk menghabisi Biru.

Dalam waktu yang sama, ingatan Biru tentang Amira mulai muncul—kenangan mesra, perhatian Amira, dan honeymoon mereka. Biru membaca buku harian Amira dan semakin yakin perasaannya pada Amira itu nyata. Di sisi lain, Amira dinyatakan sehat dan boleh pulang, tetapi Damar membawanya ke rumahnya. Amira sedih karena menjadi jauh dari rumah Biru.

Apakah Marcel berhasil menghabisi Biru?

Bagaimana dengan Amira? Saksikan drama series 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!

