Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 13: Ayuna Mencoba Kabur dari Penculikan

JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah panggilannya ke ponsel Rafka ditolak Shilla, Ayuna terpaksa menghubungi Darma, mertuanya. Darma dan Nila terkejut mendengar kabar penculikan itu. Rafki pulang dan baru diberitahu oleh Darma bahwa Ayuna diculik. Darma pun marah besar pada Rafki karena sikap tidak peduli kepada istrinya sendiri. Mereka memikirkan langkah apa yang tepat untuk menyelamatkan Ayuna. Banyak bantahan dari Darma yang membuat Rafki marah karena Darma lebih memikirkan citra perusahaan daripada keselamatan Ayuna. Rafki memutuskan untuk pergi menyelamatkan Ayuna bersama Arta.

Di rumah kosong, Ayuna yang merasa putus asa dan dikhianati Rafka yang tidak mengangkat teleponnya, mulai menggesekkan tali yang mengikat tangannya ke sisi tajam bangku. Ia melakukannya sampai terluka dan berdarah. Dengan tekad yang kuat Ayuna berhasil melepaskan diri dan kabur melalui jendela. Ia pun meninggalkan tali yang mengikat tangannya tadi dengan bercak darah dari lukanya. Ia teringat cincin yang jatuh di semak-semak, kemudian memutuskan untuk kembali mencarinya, melihat cincin itu sebagai cara untuk membalas utang budi pada Rafki.

