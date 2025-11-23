Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 12: Ayuna Diculik Provokator Demo

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |18:02 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 12: Ayuna Diculik Provokator Demo
Mencintai Ipar Sendiri
JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna dan Rafki sedang panik mencari ponsel Ayuna yang hilang di rooftop kantor Darma. Ayuna mencubit bibir Rafki agar berhenti mengomel, membuat Rafki terkejut. Kejadian ini disaksikan oleh Shilla dan Hendar yang sedang bersembunyi dari Rafki dan Ayuna. Shilla terbakar cemburu, sementara Hendar yang berusaha bersembunyi tidak sengaja menabrak pintu.

Kecemburuan Shilla memuncak dan ia mengatur pertemuan dengan Rafki di kafe. Sementara Hendar yang akhirnya bisa terbujuk untuk tidak mempermasalahkan Shilla bekerja di kantor itu, akhirnya pulang. Di kafe, Shilla menuduh Rafki sudah menyimpan perasaan pada Ayuna dan menuntutnya berjanji untuk berhenti peduli pada Ayuna apapun yang terjadi.

Di sisi lain, Ayuna sedang dalam perjalanan pulang setelah mengambil cincin pernikahan sebagai hadiah pernikahan Rafki. Tiba-tiba Ayuna disergap oleh Tomo dan dua temannya yang merupakan provokator demo masalah limbah perusahaan Darma. Mereka menyeret paksa Ayuna keluar dari taksi menuntut kompensasi sebagai jaminan pembebasan. Cincin yang baru dipesan Ayuna pun terjatuh. Ayuna dipukul pingsan di bagian tengkuk dan dibawa ke sebuah rumah kosong di kampung Mekarwangi.

Bagaimana kondisi Ayuna? Apakah Rafki segera mengetahui bahwa Ayuna diculik? Saksikan drama series Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI pukul 18.55 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

