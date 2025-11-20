Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |17:02 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Amira berniat datang ke rumah Noah membawa koper Biru dan foto 7 bulanan, lalu merapikan kamar Biru. Saat Amira menata barang, ia mendadak sakit perut. Biru panik dan menolongnya, membuat hubungan mereka terasa lebih dekat walau Biru tetap gengsi. Ketika melihat foto Mama, Biru menangis tanpa sadar dan rindu berat, tapi ia tetap menolak Amira sebagai istri sampai menutupi wajah Amira di foto itu.

Malam hari, Amira mengejar Biru yang keluar rumah. Marcel diam - diam sedang mengintai untuk melihat Biru dan memastikan rencananya bisa berjalan. Di sisi lain, Elang menjemput Maudy pulang, sementara Damar diam-diam mengikuti mereka.

Apakah yang sebenarnya direncanakan Marcel pada Biru? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!

(kha)

