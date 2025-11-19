Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di rumah sakit, Biru merindukan Mama Ratna sementara Amira hanya bisa diam, menangis karena kenyataan bahwa Ratna sudah tiada. Di sisi lain, Marcel dan Adel dipanggil polisi sebagai saksi. Biru akhirnya dipulangkan ke rumah Noah. Ia panik mencari Mama Ratna. Biru emosi menuduh Noah memindahkan orang tuanya demi menguasai harta.

Damar dan Elang datang menjenguk Biru, namun Elang diam-diam masih memikirkan Maudy dan terlihat mereka masih saling mencintai. Sementara itu, Gladys berniat mengurus perceraian namun dibuat terkejut tiba-tiba menerima panggilan polisi, diminta hadir sebagai saksi pembunuhan Ratna Ningsih. Sementara itu Biru masih curiga dan marah karena Noah tidak mau memberi tahu keberadaan Mama dan berniat kabur malam itu untuk mencari jawaban.

Apakah Biru berhasil kabur? Apa rencana Marcel dan Adel ketika di penyelidikan polisi? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!



(kha)