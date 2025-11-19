Warga Bekasi Siap-Siap Ketemuan Sama Arifin Putra di Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku

JAKARTA - Salah satu sinetron unggulan RCTI, yaitu Kau Ditakdirkan Untukku, akan hadir menyapa warga Bekasi lewat acara Dahsyatnya Meet & Greet pada Sabtu, 22 November 2025.

Warga Bekasi bersiap dengan kehadiran Arifin Putra (Devan), Sylvia Fully (Dara), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michele) dari sinetron Kau Ditakdirkan Untukku. Akan ada banyak keseruan bersama mereka mulai dari chit chat, foto bareng, acting challenge dan Tiktok challenge. Ikuti pula keseruan lainnya yaitu games berhadiah dan games New Family 100.

Selain itu akan ada special performance dari Syarla Marz, serta performance animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Kau Ditakdirkan Untukku, hari Sabtu, 22 November 2025 pukul 14.30 WIB secara langsung di Grand Metropolitan Bekasi. Untuk warga Bekasi dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Saksikan terus Layar Drama RCTI Kau Ditakdirkan Untukku setiap hari hanya di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.

(kha)