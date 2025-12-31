Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Warga Depok Yuk Ketemuan dengan Pemain Cinta Sepenuh Jiwa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |21:02 WIB
Warga Depok Yuk Ketemuan dengan Pemain Cinta Sepenuh Jiwa
Meet and Greet
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses mengadakan Meet & Greet di beberapa lokasi, mengawali tahun 2026 RCTI kembali menyapa warga Depok dan sekitarnya dengan membawa para pemain sinetron Cinta Sepenuh Jiwa.

Zayyan Sakha (Ardan), Aditya Rino (Axel), dan Cathy Fakandi (Rindi) dari sinetron Cinta Sepenuh Jiwa akan hadir untuk menyapa langsung para penggemar. Akan ada banyak keseruan bersama yang dilakukan bersama para pemain sinetron Cinta Sepenuh Jiwa mulai dari chit chat, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada hiburan berupa penampilan special dari Zia Riza, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki serta performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa, hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 14.30 WIB secara langsung di Ramayana Ciplaz Depok. Untuk warga Depok dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Nonton terus program-program terbaik untuk keluarga Indonesia! Ingat channel-nya! RCTI channel 28, MNCTV channel 29, GTV channel 30, dan iNews channel 31. Dapatkan kualitas tayangan yang jernih dan siaran makin stabil dengan cara berikut:

Untuk pengguna STB, aktifkan menu LCN lalu lakukan scan ulang. 
Pengguna TV digital cukup lakukan scan. 

Jika masih ada kendala, hubungi MNC Helpdesk via WhatsApp di 0856 9003 900. Gratis, ya!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192882//cinta_sepenuh_jiwa-QRGU_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 90: Syifa Kritis, Hasbi Alami Titik Terendah dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/598/3192636//cinta_sepenuh_jiwa-HuVW_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 89: Julian Bersitegang dengan Eliza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/598/3192493//cinta_sepenuh_jiwa-p4z1_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 88: Syifa Tak Sadarkan Diri saat Berkuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192156//cinta_sepenuh_jiwa-El41_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191856//cinta_sepenuh_jiwa-NlVz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191657//cinta_sepenuh_jiwa-JTNx_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 84: Lidya Bersikeras Tak Menerima Lala
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement