Warga Depok Yuk Ketemuan dengan Pemain Cinta Sepenuh Jiwa

JAKARTA - Setelah sukses mengadakan Meet & Greet di beberapa lokasi, mengawali tahun 2026 RCTI kembali menyapa warga Depok dan sekitarnya dengan membawa para pemain sinetron Cinta Sepenuh Jiwa.

Zayyan Sakha (Ardan), Aditya Rino (Axel), dan Cathy Fakandi (Rindi) dari sinetron Cinta Sepenuh Jiwa akan hadir untuk menyapa langsung para penggemar. Akan ada banyak keseruan bersama yang dilakukan bersama para pemain sinetron Cinta Sepenuh Jiwa mulai dari chit chat, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada hiburan berupa penampilan special dari Zia Riza, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki serta performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa, hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 14.30 WIB secara langsung di Ramayana Ciplaz Depok. Untuk warga Depok dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Nonton terus program-program terbaik untuk keluarga Indonesia! Ingat channel-nya! RCTI channel 28, MNCTV channel 29, GTV channel 30, dan iNews channel 31. Dapatkan kualitas tayangan yang jernih dan siaran makin stabil dengan cara berikut:

Untuk pengguna STB, aktifkan menu LCN lalu lakukan scan ulang.

Pengguna TV digital cukup lakukan scan.

Jika masih ada kendala, hubungi MNC Helpdesk via WhatsApp di 0856 9003 900. Gratis, ya!

(kha)