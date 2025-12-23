Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Warga Cibubur, Bersiaplah Liburan Bersama Cast Kau Ditakdirkan Untukku

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |16:30 WIB
Warga Cibubur, Bersiaplah Liburan Bersama Cast Kau Ditakdirkan Untukku
Warga Cibubur, Bersiaplah Liburan Bersama Cast Kau Ditakdirkan Untukku. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan membawa para aktor sinetron populernya lebih dekat dengan masyarakat lewat acara Dahsyatnya Meet & Greet

Kali ini, giliran para cast sinetron Kau Ditakdirkan Untukku yang akan menyapa warga Cibubur, pada 28 Desember mendatang.

Para penggemar dapat bertemu dan berinteraksi langsung dengan para cast yang terdiri dari Rendy Septino,  Sylvia Fully, Kevin Andrean, dan Aliyah Faizah. 

Ada banyak keseruan yang ditawarkan Dahsyatnya Meet & Greet Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku. Dari chit chat, foto bareng, acting challenge, doorprize menarik dari RCTI, hingga Tiktok challenge

Ikuti pula keseruan lainnya berupa games berhadiah dan games New Family 100. Selain itu, ada pula special performance dari Rara Sudirman dan penampilan khusus animasi Upin & Ipin dan Entong. 

Halaman:
1 2
