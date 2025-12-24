Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 235A: Devan Menyusup Ke Rumah Rafa Demi Alisha

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dara memberitahu Nisa kalau Reno sedang ada urusan dengan Devan, sehingga Nisa mengajak Dara untuk pergi, jalan-jalan bersama. Saat itu Miko justru muncul dan memaksa ikut bergabung dengan dalih ingin menjadi ayah yang lebih baik bagi Nisa.

Sementara itu, Michelle masih panik karena tidak tahu keberadaan Alisha. Saat itu Michelle dan Cakra mendengar suara Lulu yang menangis karena Lulu bermimpi buruk melihat Alisha disakiti. Michelle kemudian mengajak Lulu keluar untuk mengalihkan perhatian. Dara justru bertemu dengan Michelle dan Cakra. Dia memperkenalkan diri dan teringat ucapan Reno yang bilang ada orang yang mirip dengan Cakra. Dara kemudian membeli jamur krispy dan menawarkan ke Cakra, tetapi Cakra menolak, membuat Dara curiga karena setahu dia Cakra alergi jamur.

Reno dan Devan memulai penyelidikan bersama dengan menyusup ke rumah Rafa dengan penuh kehati-hatian, menghindari CCTV dan nyaris ketahuan saat Rafa tiba-tiba pulang, membuat Devan dan Reno terpaksa bersembunyi di dalam lemari. Apakah penyelidikan Devan dan Reno berhasil? Bagaimana keadaan Alisha? Saksikan Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!



(kha)