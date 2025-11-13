Amira dan Biru Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Bogor

Amira dan Biru Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Bogor. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI kembali menggelar Meet & Greet sinetron unggulannya yang telah berlangsung sejak Agustus silam. Kali ini, acara tersebut akan digelar di Atrium Botani Square Mall, Bogor, Jawa Barat, pada 15 November 2025.

Kali ini, ada Glenca Chysara, Lucky Perdana, dan Riza Syah akan hadir dan menyapa langsung para penggemar sinetron Terbelenggu Rindu. Fans juga bisa mengikuti berbagai kegiatan seru selama acara berlangsung.

Dari games berhadiah, doorprize, games New Family 100, dance challenge, hingga Tiktok Challenge. Tak hanya itu, pengunjung juga akan disuguhi special performance dari Syarla Marz, Lessismore, animasi Upin & Ipin, dan animasi Entong.

Karena itu, jangan lewatkan keseruan Dahsyatnya Meet & Greet Terbelenggu Rindu di Atrium Botani Square Mall, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 November 2025, pukul 14.30 WIB.

Warga Bogor, jangan sampai ketinggalan ya karena acara ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pastikan juga Anda terus menonton sinetron Terbelenggu Rindu setiap hari hanya di RCTI.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital yang berfungsi dengan baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)