Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Amira dan Biru Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Bogor

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |07:30 WIB
Amira dan Biru Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Bogor
Amira dan Biru Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Bogor. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali menggelar Meet & Greet sinetron unggulannya yang telah berlangsung sejak Agustus silam. Kali ini, acara tersebut akan digelar di Atrium Botani Square Mall, Bogor, Jawa Barat, pada 15 November 2025.

Kali ini, ada Glenca Chysara, Lucky Perdana, dan Riza Syah akan hadir dan menyapa langsung para penggemar sinetron Terbelenggu Rindu. Fans juga bisa mengikuti berbagai kegiatan seru selama acara berlangsung.

Dari games berhadiah, doorprize, games New Family 100, dance challenge, hingga Tiktok Challenge. Tak hanya itu, pengunjung juga akan disuguhi special performance dari Syarla Marz, Lessismore, animasi Upin & Ipin, dan animasi Entong.

Karena itu, jangan lewatkan keseruan Dahsyatnya Meet & Greet Terbelenggu Rindu di Atrium Botani Square Mall, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 November 2025, pukul 14.30 WIB. 

Warga Bogor, jangan sampai ketinggalan ya karena acara ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pastikan juga Anda terus menonton sinetron Terbelenggu Rindu setiap hari hanya di RCTI. 

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital yang berfungsi dengan baik, lalu arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181466/dashyatnya_meet_and_greet_cinta_sepenuh_jiwa-JMuS_large.jpeg
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Siap Sapa Warga Jatinegara Lewat Dahsyatnya Meet and Greet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179768/dahsyatnya_meet_and_greet-0wcn_large.jpeg
Angie Carvalho Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/598/3178696/dahsyatnya_meet_and_greet-w8kj_large.jpg
Cast Sinetron Dusta di Balik Cinta Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178495/dahsyatnya_meet_and_greet-49ZA_large.jpg
Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku Siap Sapa Warga Cileungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177102/dahsyatnya_meet_and_greet-tqPL_large.jpg
Cast Terbelenggu Rindu dan Still Single Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement