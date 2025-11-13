Siap-Siap Ketemuan Sama Pemain Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Dahsyatnya Meet and Greet

JAKARTA - Salah satu sinetron terbaru RCTI, yaitu Mencintai Ipar Sendiri, akan hadir menyapa warga Senen, Jakarta Pusat lewat acara Dahsyatnya Meet & Greet pada Minggu, 16 November 2025.

Para pemain sinetron Mencintai Ipar Sendiri yaitu Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka / Rafki), Andi Annisa (Shila), dan Erdin Werdrayana (Tristan) akan datang secara langsung untuk bertemu dengan masyakarat serta penggemar. Akan ada banyak keseruan bersama mereka mulai dari chit chat, foto bareng, games berhadiah, games New Family 100, dance challenge dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada juga special performance dari Rara Sudirman, 3 Biduan DMD Panggung Rezeki, Lessismore, animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang pastinya akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri, hari Minggu, 16 November 2025 mulai pukul 14.30 WIB di Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat. Acara ini gratis!

Saksikan terus Layar Drama RCTI Mencintai Ipar Sendiri setiap hari hanya di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.





(kha)