HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Shin Hye Sun dan Lee Jin Wook Tayang Bulan Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:43 WIB
Drama Baru Shin Hye Sun dan Lee Jin Wook Tayang Bulan Depan
Drama baru Shin Hye Sun dan Lee Jin Wook tayang bulan depan. (Foto: Harper's Bazaar/Marie Claire)
SEOUL - Drama baru Shin Hye Sun dan Lee Jin Wook, Dear Hyeri, akan memulai debutnya di ENA, pada 23 September mendatang. Drama itu, rencananya akan tayang setiap hari Senin dan Selasa.

Mengusung genre healing romance, drama Dear Hyeri bercerita tentang Joo Eun Ho (Shin Hye Sun), seorang pembawa berita yang mengalami gangguan identitas disosiatif setelah sang adik menghilang.

Drama baru Shin Hye Sun, Dear Hyeri, tayang bulan depan. (Foto: MICHAA)
Drama baru Shin Hye Sun, Dear Hyeri, tayang bulan depan. (Foto: MICHAA)

Kehidupannya semakin rumit, setelah putus dari Jung Hyun Oh (Lee Jin Wook), seorang news anchor senior yang telah dipacarinya bertahun-tahun. Setelah putus,  mantan pasangan kekasih ini bertemu kembali.

Namun hubungan kali ini akan jauh lebih manis dan intens yang membuat mereka kembali jatuh cinta satu sama lain. Kembalinya Lee Jin Wook ke genre romance sangat dinantikan penggemar dan pencinta drama Korea.

Menariknya lagi, Shin Hye Sun akan memerankan dua karakter sekaligus dalam Dear Hyeri. Selain sebagai Joo Eun Ho, dia juga berlakon sebagai Joo Hye Ri, siswa beasiswa yang terkenal dengan sifatnya yang ceria. 

Drama baru Lee Jin Wook, Dear Hyeri, tayang bulan depan. (Foto: tvN)
Drama baru Lee Jin Wook, Dear Hyeri, tayang bulan depan. (Foto: tvN)

Selain dua aktor utamanya, drama karya penulis skenario Han Ga Ram ini juga akan dibintangi oleh Kang Hoon yang berperan sebagai Kang Ju Yeon. Karakter ini merupakan pembaca berita yang tak punya banyak pengalaman asmara. 

Ju Yeon juga digambarkan sebagai pria yang tulus dan memilih tetap menjomblo selama bersekolah. Lalu ada Jo Hye Joo yang akan berperan sebagai news anchor bernama Baek Hye Yeon. 

 

