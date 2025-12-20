Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 80 bercerita tentang Hasbi dan Rico yang berencana menghancurkan hubungan Julian dan Lala. 

Mereka merancang jebakan dengan membuat Julian dan Tania terlihat menginap di hotel yang sama. Mereka menyamar menjadi pegawai hotel dan memanfaatkan CCTV.

Hasbi dan Rico kemudian menggunakan obat tidur yang dicampurkan ke minuman serta dessert hingga membuat Julian dan Tania pingsan.

Di sisi lain, Lala bimbang dengan perasaannya terhadap Julian. Apalagi Rindi dan Ardan menyuruh Lala untuk jujur pada perasaannya, meski trauma masa lalunya bersama Hasbi.

Hasbi pun mengirim pesan anonim kepada Lala melalui sosial media fans Julala. Isinya, foto-foto Julian dan Tania yang terlihat masuk ke dalam hotel. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190678/cinta_sepenuh_jiwa-ExAp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 78, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/598/3188307/cinta_sepenuh_jiwa-Ai7z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 68, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188069/cinta_sepenuh_jiwa-gfYE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 67, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/598/3186747/cinta_sepenuh_jiwa-5v0Q_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 62, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/598/3186549/cinta_sepenuh_jiwa-py6B_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 61, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185207/cinta_sepenuh_jiwa-3fWy_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 56, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement