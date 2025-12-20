Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 80 bercerita tentang Hasbi dan Rico yang berencana menghancurkan hubungan Julian dan Lala.

Mereka merancang jebakan dengan membuat Julian dan Tania terlihat menginap di hotel yang sama. Mereka menyamar menjadi pegawai hotel dan memanfaatkan CCTV.

Hasbi dan Rico kemudian menggunakan obat tidur yang dicampurkan ke minuman serta dessert hingga membuat Julian dan Tania pingsan.

Di sisi lain, Lala bimbang dengan perasaannya terhadap Julian. Apalagi Rindi dan Ardan menyuruh Lala untuk jujur pada perasaannya, meski trauma masa lalunya bersama Hasbi.

Hasbi pun mengirim pesan anonim kepada Lala melalui sosial media fans Julala. Isinya, foto-foto Julian dan Tania yang terlihat masuk ke dalam hotel.