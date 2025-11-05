Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Pemain Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Akan Menyapa Warga Jatinegara dalam Dahsyatnya Meet and Greet

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |23:03 WIB
Deretan Pemain Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Akan Menyapa Warga Jatinegara dalam Dahsyatnya Meet and Greet
Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - RCTI mengulangi kesuksesan acara Meet & Greet sinetron unggulannya yang telah berlangsung dari bulan Agustus lalu. Kali ini Dahsyatnya Meet & Greet akan menyapa warga Jatinegara.

Zayyan Sakha (Ardan), Aditya Rino (Axel), dan Verlita Evelyn (Lidya) dari sinetron Cinta Sepenuh Jiwa akan hadir untuk menambah keseruan acara. Mereka akan menyapa para penggemar serta foto bareng. Selain itu para penggemar juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru lainnya antara lain games berhadiah, games family 100, dance challenge dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada juga special performance dari alumni Indonesian Idol yaitu Nabila Taqiyyah serta performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa, hari Minggu, 9 November 2025 pukul 14.30 WIB secara langsung di Ramayana Ciplaz Jatinegara. Untuk warga Jatinegara dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Saksikan terus Layar Drama RCTI Kau Ditakdirkan Untukku setiap hari hanya di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184700//dahsyatnya_meet_and_greet-DGgs_large.jpeg
Cast Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184624//dahsyatnya_weekend-HVIO_large.PNG
Warga Bekasi Siap-Siap Ketemuan Sama Arifin Putra di Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/598/3184100//cinta_sepenuh_jiwa-MUJm_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 51: Hasbi Putar Balik Fakta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/598/3183919//cinta_sepenuh_jiwa-DOwt_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 50: Ditolak Lala, Hasbi Rencanakan Pembalasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183527//cinta_sepenuh_jiwa-BPrq_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 48, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement