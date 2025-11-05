Deretan Pemain Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Akan Menyapa Warga Jatinegara dalam Dahsyatnya Meet and Greet

JAKARTA - RCTI mengulangi kesuksesan acara Meet & Greet sinetron unggulannya yang telah berlangsung dari bulan Agustus lalu. Kali ini Dahsyatnya Meet & Greet akan menyapa warga Jatinegara.

Zayyan Sakha (Ardan), Aditya Rino (Axel), dan Verlita Evelyn (Lidya) dari sinetron Cinta Sepenuh Jiwa akan hadir untuk menambah keseruan acara. Mereka akan menyapa para penggemar serta foto bareng. Selain itu para penggemar juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru lainnya antara lain games berhadiah, games family 100, dance challenge dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada juga special performance dari alumni Indonesian Idol yaitu Nabila Taqiyyah serta performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong yang akan semakin menambah kemeriahannya. Dapatkan juga doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa, hari Minggu, 9 November 2025 pukul 14.30 WIB secara langsung di Ramayana Ciplaz Jatinegara. Untuk warga Jatinegara dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Saksikan terus Layar Drama RCTI Kau Ditakdirkan Untukku setiap hari hanya di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.



