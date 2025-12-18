Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 78, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 78, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 78 bercerita tentang Lala yang trauma pada Hasbi dan takut untuk kembali membuka hati untuk cinta.

Hal ini membuat Julian mengurungkan niatnya menyatakan perasaannya. Malam hari saat mengantar Lala pulang, mereka terlibat pembicaraan. Lala tak sengaja menemukan brosur kalung liontin bintang di mobil Julian.

Sementara itu, Hasbi yang makin terobsesi pada Lala memutuskan untuk terus membuntuti Julian. Dia berniat menggagalkan rencana Julian untuk menyatakan cinta pada Lala.

Obsesi Hasbi itu membuat Rico khawatir. Dia tak ingin Hasbi hancur karena ambisinya sendiri. Keesokan harinya, Lala resmi menjalani hari pertamanya sebagai manajer Amore.

Di sisi lain, Ardan berniat mendekati Rindi dan meminta bantuan Lala, sementara Axel juga berharap dibantu Julian untuk hal yang sama. Sementara itu, Hasbi dan Rico membuntuti Julian ke kafe Laluna.