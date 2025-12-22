Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 82 bercerita tentang Lala yang tak sadar dirinya pulang ke Ardan yang sedang galau. Dia bertanya cara mengganti nama kontak untuk ditambahkan emoji hati. 

Di sisi lain, Axel mengajak Julian galau bareng, namun dia malah memamerkan gantungan hape. Sementara Hasbi mabuk bersama wanita-wanita asing. Dia memamerkan chat Lala, tapi salah satu wanita itu menyadari kalau kontak Julian ada tanda hatinya.

Keesokan harinya, Julian mendatangi rumah Lidya. Julian menceritakan kalau ia sudah berkomitmen dengan Lala. Namun Lidya masih cuek dan tidak peduli dengan keputusan Julian. 

Di sisi lain, Hasbi mengangkat telepon Rico, tapi dia justru mendengar suara ayahnya, Suryono. Hasbi marah besar pada Rico karena ogah berurusan dengan ayahnya. Di lain pihak, Lidya meminta Tanti membawa Syifa ke rumahnya tanpa Julian. 

Sementara itu, Axel masih galau soal perasaannya pada Rindi. Di lain pihak, Hasbi tampak trauma dengan kenangan bersama Suryono yang kasar padanya. Hasbi pun tak terkendali dan Rico terluka saat mencoba menenangkannya. 

