Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 41, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 41, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 41, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 41 bercerita tentang Syifa yang menangis sedih karena kepergian Bik Milah. Sesaat kemudian, Lidya datang dan terkejut melihat Julian terluka dan keberadaan Lala di rumahnya.

Lidya marah dan menuduh Lala punya motif tertentu dalam mendekati Julian dan Syifa. Lidya menyuruh Lala pergi dan perempuan itu pun melakukan apa yang diperintahkan ibu Julian tersebut. Syifa yang mendengar pertengkaran neneknya dengan Lala pun sedih.

Dia meminta Julian untuk segera menyusul Lala. Julian menjadi sangat khawatir ketika panggilan teleponnya ke nomor Lala tidak tersambung. Dia pun bergegas mencari Lala.
 
Lala ternyata pergi ke Taman Danau, tempat penuh kenangan bersama Andi. Di sana, dia mengenang Andi. Julian akhirnya menemukan Lala di sana. Lala terkejut, Julian mengingat tempat itu karena Lala pernah merekomendasikan untuk acara Amore.

Keduanya pun saling menyemangati. Lala berdoa agar bisa menjadi wanita mandiri dan membanggakan ayahnya. Julian diam-diam berdoa untuk kebahagiaan Lala. Di tengah suasana itu, Lala bilang kalau besok akan resmi mengajukan gugatan cerai.

Bagaimana reaksi Julian mendengar rencana Lala? Saksikan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa hanya di RCTI, pada hari ini (7/11/2025), pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180711/cinta_sepenuh_jiwa-aPAk_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 36, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180602/cinta_sepenuh_jiwa-OUHC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 35, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179236/cinta_sepenuh_jiwa-GQ1C_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 29. Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3178972/cinta_sepenuh_jiwa-W3G7_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 28, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177521/cinta_sepenuh_jiwa-ECi4_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 22, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/598/3176775/cinta_sepenuh_jiwa-E4t3_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 19, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement