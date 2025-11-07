Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 41, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 41 bercerita tentang Syifa yang menangis sedih karena kepergian Bik Milah. Sesaat kemudian, Lidya datang dan terkejut melihat Julian terluka dan keberadaan Lala di rumahnya.

Lidya marah dan menuduh Lala punya motif tertentu dalam mendekati Julian dan Syifa. Lidya menyuruh Lala pergi dan perempuan itu pun melakukan apa yang diperintahkan ibu Julian tersebut. Syifa yang mendengar pertengkaran neneknya dengan Lala pun sedih.

Dia meminta Julian untuk segera menyusul Lala. Julian menjadi sangat khawatir ketika panggilan teleponnya ke nomor Lala tidak tersambung. Dia pun bergegas mencari Lala.



Lala ternyata pergi ke Taman Danau, tempat penuh kenangan bersama Andi. Di sana, dia mengenang Andi. Julian akhirnya menemukan Lala di sana. Lala terkejut, Julian mengingat tempat itu karena Lala pernah merekomendasikan untuk acara Amore.

Keduanya pun saling menyemangati. Lala berdoa agar bisa menjadi wanita mandiri dan membanggakan ayahnya. Julian diam-diam berdoa untuk kebahagiaan Lala. Di tengah suasana itu, Lala bilang kalau besok akan resmi mengajukan gugatan cerai.

Bagaimana reaksi Julian mendengar rencana Lala? Saksikan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa hanya di RCTI, pada hari ini (7/11/2025), pukul 20.00 WIB.**

(SIS)