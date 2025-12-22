Bertemu Mulan Jameela di Acara Gender Reveal Baby ALS, Sikap Maia Estianty Jadi Sorotan

Bertemu Mulan Jameela di Acara Gender Reveal Baby ALS, Sikap Maia Estianty Jadi Sorotan. (Foto: Instagram/@maiaestiantyreal)

JAKARTA - Momen pertemuan Maia Estianty dan Mulan Jameela di acara gender reveal anak pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjadi sorotan warganet.

Hal itu terekam dari video berjudul Al Ghazali, Alyssa & the Complete Family Hold a Thanks Giving ‘Bebe ALS Gender Reveal’ yang diunggah Ahmad Dhani lewat YouTube Ahmad Dhani dalam Berita, pada 21 Desember 2025.

Dalam video itu, Mulan Jameela tampak menyambut dan mencium tangan orangtua Maia Estianty. Hal serupa ditunjukkan oleh Ahmad Dhani.

Mulan juga terlihat sibuk menyiapkan minuman untuk kedua orangtua Maia. Ketika pendiri Duo Maia itu tiba di venue bersama suaminya, Irwan Mussry, Mulan bergegas menyambut.

Sambil menggendong putri angkatnya, Mulan menghampiri dan menyalam Maia. Menariknya, Maia menyambut tangan Mulan dengan senyum dingin dan langsung melewatinya.

Ibu tiga anak itu kemudian terlihat menyambut salam dari Safeea, putri Mulan dan Ahmad Dhani. Momen canggung antara Mulan dan Maia itu pun ramai dikomentari warganet.

Sebagian warganet berusaha memahami ‘luka’ masa lalu yang dirasakan Maia Estianty. “Gue jadi Bunda Maia, jangankan salaman, melihat mukanya pun tak sudi,” kata @sisi****.

Akun @kurni*** menuliskan, “Memaafkan bukan berarti melupakan. Apalagi kalau ketemu, semua perasaan marah dan kecewa itu pasti teringat lagi.”