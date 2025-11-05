Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 413: Elang Nyatakan Cinta pada Maudy

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Elang akhirnya menyatakan perasaannya kepada Maudy dengan tulus, dan berjanji akan menerima Maudy apa adanya. Hubungan baru ini membawa kebahagiaan bagi Maudy, meskipun di hatinya masih tersimpan kekhawatiran apakah Damar akan menerima tentang masa lalunya. Sementara Biru mulai menunjukkan gejala sakit kepala yang kembali kambuh, namun ia berusaha menutupinya dari Amira, agar hubungan mereka tetap hangat dan romantis.

Di sisi lain, konflik Marcel dan Adel makin rumit setelah cincin pemberian untuk Gladys tertukar dengan milik Adel. Sedangkan suasana mengharukan terjadi saat Vernie akhirnya bebas dari penjara, dan kembali bertemu dengan Noah dan Arkana.

Sampai kapan Biru akan menyembunyikan penyakitnya dari Amira? Bagaimana dengan Elang- Maudy, apakah mereka bisa meyakinkan Damar? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.15 WIB hanya di RCTI!



(kha)