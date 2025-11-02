Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 37: Rina Khawatir Rahasianya dengan Hasbi Terbongkar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 37: Rina Khawatir Rahasianya dengan Hasbi Terbongkar
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Shandy Sjariff (Andi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala menerima pesan dari ibunya yang memintanya pulang untuk acara pengajian ayahnya. Lala menangis, merasa masih terluka dan belum siap bertemu keluarga. Julian mencoba menahannya karena khawatir akan kesehatannya, namun Lidya datang dan menegaskan bahwa Lala harus segera pergi. Ia menyatakan bahwa Julian hanya menampung Lala atas dasar kemanusiaan, bukan hubungan pribadi. 

Apalagi status Lala masih menjadi istri orang. Lala pun menyadari posisinya dan memilih keluar dari rumah Julian dan pindah ke rumah kos. Hal itu membuat Syifa sedih, namun Lala berusaha menenangkan Syifa. 

Sementara di kantor, Rina secara tidak sengaja akhirnya tahu kalau perselingkuhan Hasbi dan Meisya sudah diketahui Lala. Rina tampak senang, namun ia juga masih khawatir soal rahasia penggelapan dana yang ia lakukan bersama Hasbi di kantor terbongkar.

Apa yang akan di lakukan Hasbi? Saksikan sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 19.45 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184700//dahsyatnya_meet_and_greet-DGgs_large.jpeg
Cast Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184557//mencintai_ipar_sendiri-I3qJ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184546//terbelenggu_rindu-8ias_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 427: Amira Histeris Ratna Tiada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/598/3184377//kau_ditakdirkan_untukku-x2vF_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement