Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 37: Rina Khawatir Rahasianya dengan Hasbi Terbongkar

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Shandy Sjariff (Andi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala menerima pesan dari ibunya yang memintanya pulang untuk acara pengajian ayahnya. Lala menangis, merasa masih terluka dan belum siap bertemu keluarga. Julian mencoba menahannya karena khawatir akan kesehatannya, namun Lidya datang dan menegaskan bahwa Lala harus segera pergi. Ia menyatakan bahwa Julian hanya menampung Lala atas dasar kemanusiaan, bukan hubungan pribadi.

Apalagi status Lala masih menjadi istri orang. Lala pun menyadari posisinya dan memilih keluar dari rumah Julian dan pindah ke rumah kos. Hal itu membuat Syifa sedih, namun Lala berusaha menenangkan Syifa.

Sementara di kantor, Rina secara tidak sengaja akhirnya tahu kalau perselingkuhan Hasbi dan Meisya sudah diketahui Lala. Rina tampak senang, namun ia juga masih khawatir soal rahasia penggelapan dana yang ia lakukan bersama Hasbi di kantor terbongkar.

Apa yang akan di lakukan Hasbi?



