HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cast Cinta Sepenuh Jiwa Kembali Hadir Di Dahsyatnya Meet and Greet

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |15:30 WIB
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Kembali Hadir Di Dahsyatnya Meet and Greet
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Kembali Hadir Di Dahsyatnya Meet and Greet. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan kembali membawa para cast sinetron unggulannya lebih dekat dengan penggemar lewat acara Dahsyatnya Meet & Greet

Kali ini, Zayyan Sakha, Cathy Fakandi, dan Aditya Rino dari sinetron Cinta Sepenuh Jiwa akan menyapa penggemarnya di Green Pramuka Square, Jakarta Timur, pada Minggu, 21 Desember 2025. 

Selain bertemu para cast, penonton juga bisa menjajal berbagai kegiatan seru dari chit chat, foto bareng, acting challenge, hingga Tiktok challenge. 

Ikuti pula serunya games berhadiah dan permainan New Family 100. Soal hiburan, panggung Dahsyatnya Meet & Greet akan dimeriahkan oleh Fajar Noor, runner-up Indonesian Idol Season XIII. 

Nikmati juga performance spesial dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong, serta doorprize menarik dari RCTI! Jangan lewatkan keseruannya pada Minggu, 21 Desember 2025, pukul 14.30 WIB. 

