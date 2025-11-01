Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 36, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 36, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 36, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 36 bercerita tentang Lala yang dibawa ke kamar tamu rumah Julian. Lidya kemudian tahu bahwa ada Lala di rumah mereka. 

Julian kemudian memohon agar Lidya membiarkan Lala tinggal di rumah tersebut sampai sembuh. Dia bahkan sampai memanggilkan dokter untuk mengecek kondisi Lala. Sementara itu, Lidya memutuskan untuk menginap selagi Lala ada di rumah tersebut.

Lala berdoa di waktu subuh, menangis memohon kekuatan kepada Tuhan. Ia hancur setelah tahu Hasbi berselingkuh dengan Meisya, ditambah lagi Desi dan Ardan ternyata sudah mengetahui dan menutupi hubungan tersebut.

Hal itu membuat Lala memutuskan untuk menjauh sementara dari keluarga dan rumahnya. Dia ingin menenangkan diri. Di rumah Julian, Lala yang sakit dirawat dengan baik. Julian bahkan memasakkan bubur untuknya dibantu oleh Syifa. 

Syifa terlihat begitu menyayangi Lala yang membuat dia bersyukur sekaligus sungkan karena statusnya masih istri Hasbi. Dia khawatir, keberadaannya di rumah Julian akan menimbulkan fitnah untuk kedua belah pihak. 

Lalu apa yang akan dilakukan Lala selanjutnya? Akankah dia meninggalkan rumah Julian? Saksikan lanjutan sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 19.45 WIB.**

(SIS)

