Dibuat Full Menggunakan AI, Film Diponegoro Hero Tayang di Bioskop

JAKARTA – Dunia perfilman Indonesia mencatat sejarah baru dengan penayangan perdana film AI bertema pahlawan nasional berjudul “Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa” di Cinepolis Senayan Park, Jakarta pada Kamis malam (14 Agustus 2025).

Karya ini menjadi film AI bertema pahlawan nasional pertama di Indonesia yang sepenuhnya diproduksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), menghadirkan kembali kisah heroik Pangeran Diponegoro dengan visual detail dan narasi yang belum pernah ada sebelumnya.

Acara gala premiere ini dihadiri oleh 2 Wakil Menteri, salah satunya Prof. Atip Latipulhayat (Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bidang Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Riza Damanik (Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/UMKM). Kehadiran para wakil menteri memberikan dukungan penuh terhadap hadirnya film edukasi ini.

Kehadiran mereka menjadi simbol kuat bahwa penggabungan teknologi mutakhir dengan warisan sejarah bangsa mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemutaran perdana film ini juga dihadiri para artis dan tokoh publik, seperti Oki Setiana Dewi, Cak Lontong, motivator Ippho Santosa, dan lainnya.

Film AI ini bukan hanya karya seni, tetapi juga jembatan antara generasi muda dan sejarah bangsa. Momen 200 tahun Perang Jawa adalah saat yang tepat untuk mengenang dan memaknai kembali perjuangan tersebut.

Film berdurasi 30 menit ini merekonstruksi perjuangan gigih Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830) melawan kolonial Belanda. Teknologi AI dimanfaatkan untuk membangun kembali suasana kota, medan perang, hingga karakter tokoh dengan tingkat detail tinggi, memadukan riset sejarah mendalam dan kekuatan sinema modern.