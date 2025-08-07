Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Panggung Dangdut Menuju Mimpi: Siswi Kelas 12 Dapat Rezeki untuk Beli Laptop di DMD Panggung Rezeki

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |23:02 WIB
Dari Panggung Dangdut Menuju Mimpi: Siswi Kelas 12 Dapat Rezeki untuk Beli Laptop di DMD Panggung Rezeki
DMD Panggung Rezeki
A
A
A

MNCTV kembali menyuguhkan momen haru dan inspiratif melalui program DMD Panggung Rezeki, sebuah panggung yang tak hanya menampilkan hiburan musik dangdut berkualitas, tetapi juga menjadi tempat berbagi rezeki dan cerita penuh makna dari para peserta. 

Tayang spesial, DMD akan menampilkan new generation dangdut yang siap tampil memukau Tuan Takur, untuk bawa pulang rezeki dalam satu malam. DMD Panggung Rezeki tayang spesial lebih awal Sabtu - Minggu, pukul 19.30 WIB.

Salah satu segmen menyentuh hadir saat Nela seorang siswi berusia 18 tahun, datang dengan tujuan sederhana namun penting, yakni membeli laptop untuk kebutuhan ujian sekolahnya. Nela juga bercerita bahwa dirinya suka bernyanyi dan pernah tampil di panggung sekolah hingga panggung RW.

Nela sambil tersipu malu juga bercerita tentang pacar yang disembunyikan dari sang ibu. Walau sempat terdiam karena malu, siswi tersebut tetap tampil percaya diri dan apa adanya.

Puncaknya, momen penuh haru terjadi saat ia menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 1.000.000, dilanjutkan dengan tambahan Rp 500.000 dari Alif, serta Rp 500.000 lagi dari Nina. Total hadiah yang ia terima mencapai Rp 2.000.000, cukup untuk mewujudkan keinginannya membeli laptop baru dan melanjutkan perjuangan pendidikannya.

DMD Panggung Rezeki bukan sekadar ajang hiburan, tapi juga ruang untuk berbagi, menginspirasi, dan menunjukkan bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan. Jangan lewatkan kisah-kisah lainnya yang tak kalah menyentuh, hanya di MNCTV, Rumahnya Dangdut.
 

(kha)

