Kejutan di Super Deal Spesial Tahun Baru Hanya di MNCTV

MNCTV siap menutup dan membuka tahun dengan tontonan paling spektakuler lewat Super Deal Spesial Tahun Baru.

Bukan sekadar gameshow, Super Deal hadir sebagai panggung impian bagi mereka yang berani berjuang, bermimpi, dan mengubah hidup dalam satu kesempatan emas. Program Super Deal Indonesia tayang pada Selasa, 30 Desember 2025 pukul 19.30 WIB.

Edisi spesial ini menghadirkan peserta dari berbagai komunitas seni dan latar belakang inspiratif. Mulai dari Geng Sloki, Bollywood, Tim Ballet, hingga Palang Pintu.

Mereka datang dengan cerita perjuangan yang kuat, dari pelatih tari tradisional, penari yang membiayai kuliah sendiri, make up artist sekaligus pelaku UMKM, hingga pekerja seni lenong yang bertahan demi keluarga.

Balutan kostum tradisional dan konsep “Si Paling Kece Kostumnya” menambah warna dan semangat perayaan akhir tahun di panggung Super Deal.Motor, perangkat elektronik, logam mulia, modal usaha, hingga uang tunai siap diperebutkan dalam permainan penuh ketegangan.