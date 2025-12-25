Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keputusan Peserta Super Deal Indonesia Ini Bikin Irfan Hakim Terharu

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |20:30 WIB
Keputusan Peserta Super Deal Indonesia Ini Bikin Irfan Hakim Terharu
Keputusan Peserta Super Deal Indonesia Ini Bikin Irfan Hakim Terharu. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Suasana studio Super Deal Indonesia mendadak penuh emosi saat sebuah kisah 'deal' seorang peserta menyentuh hati banyak orang, termasuk Irfan Hakim. 

Momen yang terlihat sederhana tersebut terasa sangat dekat dengan realita banyak pasangan, membuat tawa perlahan berubah menjadi keharuan.

Rasa haru itu semakin kuat lewat keputusan Pananang. Ia memilih mengesampingkan egonya dan tidak memaksakan pilihan pribadi. Pananang melihat binar mata istrinya saat melihat mesin cuci, sebuah kebutuhan nyata yang selama ini belum mereka miliki. 

Selama ini, sang istri masih mencuci dengan tangan. Bagi Pananang, kebahagiaan istrinya jauh lebih penting daripada mempertahankan keinginan sendiri.

Dipandu Irfan Hakim, kisah ini mengingatkan bahwa di balik permainan dan hadiah, ada cerita tentang empati, perhatian, dan keberanian mengambil keputusan demi orang tercinta. 

Tangis yang muncul bukan karena kalah atau menang, melainkan karena pilihan kecil yang punya arti besar. Inilah warna yang membuat Super Deal Indonesia terasa berbeda.

Ini karena acara ini tak sekadar gameshow penuh keseruan, tapi juga panggung bagi cerita-cerita nyata keluarga Indonesia yang hangat dan membekas.

Halaman:
1 2
