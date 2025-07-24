Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki: Penyanyi Ini Ingin Buktikan ke Ayah, Tak Menyerah Meski Ditolak Keluarga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:02 WIB
DMD Panggung Rezeki: Penyanyi Ini Ingin Buktikan ke Ayah, Tak Menyerah Meski Ditolak Keluarga
DMD Panggung Rezaki
DMD Panggung Rezeki kembali menghadirkan momen-momen penuh haru dan inspirasi dari panggung musik dangdut yang digemari berbagai kalangan. Kali ini, penonton MNCTV diajak menyelami kisah perjuangan seorang peserta yang berani bermimpi, meski sempat menghadapi penolakan dari keluarganya sendiri.

Dalam salah satu episode terbaru, peserta tersebut membagikan kisah menyentuh tentang awal mula dirinya meniti karier sebagai penyanyi dangdut sejak usia 16 tahun. Perjalanannya dimulai pada tahun 2016, terinspirasi oleh sang kakak yang lebih dulu terjun ke dunia tarik suara. Meski menghadapi pandangan negatif dari sebagian keluarga terhadap dunia dangdut, ia tak menyerah.

“Aku bilang ke Bapak, aku akan bikin beliau bangga. Karena tidak semua penyanyi dangdut itu jelek. Suatu saat, aku akan buktikan bisa jadi yang terbaik,” ungkapnya dengan penuh haru, sebelum membawakan lagu emosional yang menggetarkan hati penonton di studio.

DMD Panggung Rezeki selalu menghadirkan panggung yang membuka ruang bagi impian, perjuangan, dan pembuktian diri. Didukung oleh deretan juri ternama seperti Iis Dahlia, Nita Thalia, dan Caren Delano, serta dipandu oleh Irfan Hakim, program ini menjadi wadah bagi bakat-bakat dangdut dari seluruh penjuru Indonesia untuk bersinar. 

Mau Mendadak Terkenal dan Dapat Banyak Uang ?
Jangan cuma nonton, ini waktumu bersinar. DMD Panggung Rezeki kembali cari bintang baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
