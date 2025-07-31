Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki: Tempat Anak Muda Berbakat Mengubah Mimpi Jadi Nyata

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:32 WIB
DMD Panggung Rezeki: Tempat Anak Muda Berbakat Mengubah Mimpi Jadi Nyata
DMD Panggung Rezeki
A
A
A

MNCTV kembali menghadirkan panggung hiburan spektakuler yang mengubah kisah haru menjadi harapan: DMD Panggung Rezeki. "Saatnya yang muda yang dangdut", program ini menjadi wadah para generasi muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan, menggugah emosi, dan membawa pulang rezeki langsung dari panggung.

Salah satu momen menyentuh hadir saat seorang peserta berbagi kisah perjuangannya. Sejak kecil, ia harus berhenti sekolah dan membantu keluarga. 

Menjadi penyanyi di acara hajatan dan pernikahan menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Dengan pendidikan hanya sampai SMP, dan ditinggal ayah sejak bayi, ia kini menjadi tulang punggung dua keponakannya yang masih balita dan usia SD, setelah sang kakak meninggal dunia.

“Saya ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk mereka,” ungkapnya haru. Cerita ini tak hanya menggugah hati juri dan penonton, tapi juga membuka jalan rezeki di panggung DMD. Para juri pun tergugah bantuan tunai jutaan rupiah langsung diberikan sebagai bentuk nyata dukungan bagi perjuangan hidupnya.

DMD Panggung Rezeki bukan hanya ajang menyanyi, tapi juga panggung inspirasi. Para peserta tidak hanya dinilai dari kualitas vokal, tapi juga dari karakter, bakat, dan kisah perjuangan mereka. Bersama juri-juri bintang seperti Inul Daratista, Nita Thalia, dan Beniqno.

Telusuri berita celebrity lainnya
