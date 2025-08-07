Advertisement
Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 6, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:05 WIB
Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 6, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 6, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 6 berjudul bercerita tentang Calista yang melihat hantu di sebuah rumah kosong.

Awalnya, dia pergi ke rumah hantu tersebut untuk mencari kucingnya yang hilang. Namun tanpa disangka, dia justru melihat penampakan hantu lilin.

Semenjak kejadian itu, Calista menjadi murung dan tak seceria biasanya. Melihat hal ini, Bintang dan Kelvin pun inisiatif mengajaknya untuk menelusuri misteri di rumah hantu itu.

Mereka juga melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik penampakan hantu lilin tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? 
Saksikan episode 6 series Vision+ Iiihhh Serrreemm hanya di RCTI, pada 7 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

