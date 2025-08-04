Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 4, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 4 berjudul Hantu Air bercerita tentang Bintang, Calista, dan Kelvin yang mengikuti kursus renang sebagai persiapan untuk lomba renang.

Sayangnya, hal tak menyenangkan terjadi di tempat mereka berlatih. Di kaca-kaca area kolam renang mereka, terdapat tulisan dengan nada-nada mengancam yang menyuruh mereka untuk segera angkat kaki.

Kejadian misterius lainnya pun terus berlanjut. Seperti saat Kelvin menemukan shower kamar mandi mendadak mati saat akan digunakan. Ternyata, semua itu adalah teror Hantu Air yang menghuni kolam renang tempat mereka berlatih.

Ketika malam datang, sebuah kepala muncul dari dalam kolam, dengan sorot mata kosong dan mulut sobek yang membuat siapapun ketakutan. Apa yang akan terjadi kepada tiga sahabat tersebut?

Berhasilkah mereka selamat dari Hantu Air? Saksikan series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 4, hanya di RCTI, pada Senin, 4 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.*

(SIS)