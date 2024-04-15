Shin Hye Sun Akui Sempat Tak Pede dengan Tinggi Badannya

SEOUL - Aktris Shin Hye Sun mengaku, sempat tidak percaya diri dengan tinggi badannya. Hal itu diungkapkan sang aktris saat tampil sebagai bintang tamu program SBS, Jang Ye Won’s Night Like Today.

“Dulu, aku sering menjadi pusat perhatian karena tinggi badanku. Orang-orang datang dan bertanya kenapa aku bisa begitu tinggi. Jadi aku sering sekali berdiri di sudut,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (15/4/2024).

Shin Hye Sun memiliki tinggi badan sekitar 172 sentimeter. Angka itu terbilang tinggi untuk rata-rata perempuan Korea yang memiliki tinggi badan sekitar 162 sentimeter atau 5 kaki 4 inch.

Tinggi badan sang aktris, diakui aktris senior Bae Jong Ok, cukup membuatnya terkejut saat pertama kali bertemu. Dia mengaku, tak menduga ternyata aktris Mr. Queen itu sangat tinggi.