Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 114: Devan Gelar Konferensi Pers

Devan masih dirawat di rumah sakit saat Baldy, Helsi, dan Tania datang menjenguk. Helsi menyindir Alya sebagai pembawa sial, tapi Devan langsung membela dengan mengatakan Alya yang justru telah menyelamatkannya.

Reno datang membawa kabar bahwa insiden jatuhnya Devan bukan kecelakaan biasa, melainkan sabotase yang belum diketahui pelakunya.

Reno pun menyiapkan konferensi pers di kantor Baldy untuk menjelaskan kejadian tersebut ke publik. Para wartawan sudah menunggu, tapi acara belum juga dimulai karena Devan belum hadir.

Devan memaksa dokter untuk mengizinkannya hadir, dan setelah Alya meyakinkan dokter, akhirnya izin diberikan dengan syarat menandatangani surat pernyataan.

Devan menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi kemarin didepan wartawan. Saat konferensi pers berlangsung, Cakra yang menonton menjadi panik karena Devan ternyata selamat. Ia khawatir penyelidikan akan membongkar keterlibatannya.

Seusai acara, Reno menunjukkan barang bukti pemantik Zippo kepada Alya dan Devan. Alya teringat masa lalu, dan menyadari bahwa Zippo itu mirip milik Cakra. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah Cakra.

Apakah akan terungkap penyelidikan bahwa Cakra pelaku sabotase terhadap Devan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)