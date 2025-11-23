Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 57: Desi Depresi, Meisya Kabur dari Rumah Sakit

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |19:02 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 57: Desi Depresi, Meisya Kabur dari Rumah Sakit
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.
 
Lala sedih melihat Ardan dari jendela kamarnya. Tiba-tiba Julian datang membawa sapu tangan untuk Lala. Meisya akhirnya sadar dan janinnya selamat. Di sisi lain, Hasbi mendapat pesan dari ayahnya yang meminta untuk bertemu karena dia sudah pulang dari New York. Dalam perjalanan pulang, Julian mendengar perut Lala yang berbunyi dan mereka berhenti di penjual sate kaki lima. Saat makan, ada saus kacang di sudut bibir Lala. Lala berusaha membersihkan sendiri dengan saputangan Julian namun tidak bersih sehingga Julian menunjukkannya di bibirnya sendiri. 
 
Desi mulai menunjukkan tanda depresi dan tidak mau makan. Julian mendapat pesan dari Lidya untuk rapat siang itu bersamanya. Di rumah sakit, Meisya mulai menyadari bahwa kini anaknya akan bernasib sepertinya dan tidak diakui oleh ayahnya. Meisya merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik. Polisi mengabari Axel dan Rindi bahwa bukti kasus penculikan Rindi hanya mengarah pada perampokan. Kembali di rumah sakit, ternyata Meisya kabur dari rumah sakit. Suster yang berjaga segera melapor ke Lala.

Apakah Lala dapat menemukan Meisya? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

