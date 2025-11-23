Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 218: Rafa Berniat Jatuhkan Alisha di Persidangan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |19:01 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 218: Rafa Berniat Jatuhkan Alisha di Persidangan
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lulu terbangun di tengah malam karena ingin buang air kecil. Karena Alisha tidur sangat nyenyak dan tidak merespon, Lulu memberanikan diri keluar kamar sendirian di koridor yang gelap. Lulu melihat sosok tinggi bermuka putih berdiri kaku di ujung koridor dan langsung berteriak sekuat tenaga. Alisha dan Mae terbangun panik, lalu menghampiri Lulu dan melempari sosok tersebut dengan sandal, tempat tisu, dan sapu lidi.

Di waktu yang sama, Rafa mengamuk di kamar Lulu karena frustrasi kehilangan Alisha dan Lulu yang ia cari ke mana-mana. Dalam kemarahannya, ia menyapu semua barang di meja, menyebabkan lampu tidur pecah. Dari pecahan lampu, ia menemukan sebuah modul elektronik mini dengan slot kartu SIM. Setelah memasukkan SIM ke HP-nya, ia menemukan notifikasi bahwa itu adalah alat penyadap yang aktif mengirimkan audio ke nomor HP Alisha. Rafa menyadari bahwa Alisha telah menyadap kamar Lulu, namun ia berencana menggunakan bukti ini untuk menjatuhkan Alisha dalam persidangan hak asuh anak keesokan harinya.

Siapa sebenarnya sosok yang dilihat Lulu? Apakah Rafa berhasil menggunakan bukti itu untuk dapatkan hak asuh Lulu? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.


 

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
