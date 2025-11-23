Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 431: Biru Serang Elang yang Dikira Pelaku Penembakan Ibunya

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Noah dan Baron bergegas mencari Biru. Sementara itu, Amira dan Vernie mulai curiga pada keputusan Maudy yang mendadak ingin pamit pergi ke London. Di TKP penembakan, Elang sempat diserang Biru yang mengira Elang adalah pelaku penembakan ibunya. Penyerangan itu terhenti karena Noah menjelaskan siapa Elang sebenarnya. Mereka akhirnya bekerjasama dan kembali ke lokasi kejadian. Di sisi lain, Marcel diam-diam mengintai dari jauh dan berusaha mencoba menembaki mereka karena panik Biru sudah mengingat kejadian itu.

Akhirnya Elang dan Biru pergi ke Polsek Sukabumi untuk melapor atas kejadian dan memberi kesaksian mengenai ciri-ciri pelaku. Marcel yang kabur dari TKP sempat terlibat insiden dengan pejalan kaki. Noah yang tidak sengaja melihatnya datang melerai. Ia mendapat kabar dari Elang bahwa Biru sempat ditembak. Noah makin panik dan segera menjemput Biru dan Marcel melaju pulang panik karena Biru perlahan mulai mengingat kejadian itu.

