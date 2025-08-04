Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 112: Cakra Berulah, Devan Jatuh ke Jurang

Di tempat kursus memasak, Dara menyelinap mengikuti Tania demi menggali informasi tentang hubungan Tania dan Miko. Tania tanpa sadar mengungkap bahwa hubungannya dengan Miko telah membaik dan mereka aktif menjalani program kehamilan.

Dara yang selama ini merasa memiliki hubungan dengan Miko merasa marah dan terkhianati, menyusun niat nekat untuk membuka rahasia bahwa Miko telah punya anak darinya.

Puncak ketegangan terjadi di acara peresmian wahana outbound milik Baldy Holding, yang dihadiri oleh Devan dan Alya. Diam-diam, Cakra menyabotase tali panjat tebing yang akan digunakan Devan. Saat Devan memanjat tebing sebagai simbol promosi, tali pengaman terlepas dan Devan terjatuh dari ketinggian, membuat Alya histeris dan semua orang panik.

Alya mencari Devan yang jatuh ke jurang saat kegiatan rock climbing. Ia menolak menyerah meski tim SAR menyarankan kembali karena cuaca memburuk.

Apakah Devan dapat terselamatkan? Bagaimana rencana Dara selanjutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)