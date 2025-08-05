Advertisement
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 113

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 113 bercerita tentang Cakra yang menonton berita tentang kecelakaan Devan bersama Herman. 

Ia panik karena insiden cepat diberitakan dan Herman mulai curiga pada sikap Cakra yang terlalu tenang. 

Herman menekankan bahwa sebagai mitra keluarga Baldy, seharusnya Cakra lebih peduli. Cakra berdalih bahwa hal itu kesalahan manusia. Ia berusaha menutupi keterlibatannya.

Baldy kaget sekali saat tahu Devan mengalami kecelakaan saat memanjat tebing dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Permata. 

Mendengar kabar itu, Baldy syok berat hingga nyaris mengalami serangan jantung kembali. Helsi panik lalu menolong Baldy yang terduduk lemas di sofa. 

Ia membantu Baldy meminum obat jantung agar kondisinya membaik. Dara nekat memacu mobil dan hampir menabrak Miko. Saat Miko memotong jalur, Dara kehilangan kendali dan mobilnya menghantam trotoar. 

Miko yang melihat insiden itu langsung panik dan membawa Dara ke IGD. Dokter menyampaikan bahwa Dara hanya mengalami luka ringan, tetapi karena sempat panik, ia diberikan obat penenang untuk beristirahat. 

