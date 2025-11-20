Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan dan Alisha terjebak di dalam reruntuhan bangunan tua yang ambruk dan dipenuhi kebocoran gas. Alisha semakin lemas hingga nyaris pingsan, sementara Devan berusaha keras menjaga kesadarannya. Di luar, Reno memimpin evakuasi dengan panik, dibantu petugas pemadam sementara Rafa terus mendesak agar memakai alat berat namun dicegah karena getarannya akan meruntuhkan pilar yang masih berdiri.

Setelah celah terbuka, Alisha dan Devan berhasil diselamatkan, namun Alisha langsung ambruk dan dibawa ke ambulans. Rafa mengikuti dengan cemas, sementara Devan meminta Reno menyelidiki penyebab runtuhnya bangunan tersebut. Surveyor awalnya menyimpulkan runtuh karena faktor usia, namun Reno curiga ada sesuatu yang janggal.

Bagaimana keadaan Alisha? Apakah Reno dapat membuktikan kecurigaannya terhadap kejanggalan peristiwa ambruknya bangunan tersebut? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.

(kha)