HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 32B: Bubun dan Ferry Baku Hantam

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:27 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 32B: Bubun dan Ferry Baku Hantam
Preman Pensiun
A
A
A

Bubun, mantan Komandan, Otang dan Jack berkumpul. Mereka mencari lokasi keberadaan Debt Collector. Jack melihat salah satu Debt Collector yang menghajar dan merampas motornya. Jack mengajak Otang untuk mengejarnya. Bubun dan Komandan menyusul.

Kejar-kejaran pun terjadi, namun Otang dan Jack ketinggalan karena Ferry ngebut dan berbelok arah. Bubun dan Komandan yang sudah pegang map Ferry langsung mengejarnya. 
Bubun dan Komandan berhasil mengejar Ferry. Bubun langsung memepet dan menghadang Ferry. Baku hantam pun terjadi antara Bubun dan Ferry.

Agus yang bosan di rumah menunggu kabar dari Bubun dan Otang akhirnya pergi ke taman tempat biasa dia mangkal. Tak lama, di taman Agus bertemu dengan Bima, Cano dan Damon. Mereka pun meminta Agus untuk membayar iuran kalau ingin berjualan kembali di taman.

Agus tidak takut dan tidak mau membayar iuran, kemudian Agus menanyakan markas dan kawanan Eeng cs. Bima tidak mau memberitahu dan langsung meninggalkan Agus begitu saja.

Apakah Bubun berhasil mengalahkan Ferry? Saksikan Layar Drama Indonesia "Preman Pensiun X" setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek

(kha)

