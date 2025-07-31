Sinopsis Preman Pensiun X Eps 31B: Bantuan Bubun untuk Jack

Bubun membantu Jack dan terus mencari cara untuk menemukan Debt Collector yang membawa lari motor Jack. Bubun kemudian meminta bantuan kepada komandan security tempat ia bekerja dulu.

Bubun meminta untuk melacak keberadaan Debt Collector tersebut melalui nomor telpon nya. Bubun pun mendapat informasi mengenai keberadaan Debt Collector yang mengambil motor Jack. Mantan Komandan Bubun ingin membantu ikut mencari lokasi Debt Collector tersebut. Bubun senang karena mendapat bantuan dari mantan Komandannya.

Bima, Cano dan Damon menarik iuran ke pedagang kaki lima selalu bertiga. Mereka khawatir tiba-tiba diserang kembali oleh tukang kopi atau kelompok Guntur cs. Bima merasa dirinya tidak aman dan meminta Cano, Damon untuk terus bersama saat menarik iuran.

