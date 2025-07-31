Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 31B: Bantuan Bubun untuk Jack

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |15:46 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 31B: Bantuan Bubun untuk Jack
Preman Pensiun
A
A
A

Bubun membantu Jack dan terus mencari cara untuk menemukan Debt Collector yang membawa lari motor Jack. Bubun kemudian meminta bantuan kepada komandan security tempat ia bekerja dulu. 

Bubun meminta untuk melacak keberadaan Debt Collector tersebut melalui nomor telpon nya. Bubun pun mendapat informasi mengenai keberadaan Debt Collector yang mengambil motor Jack. Mantan Komandan Bubun ingin membantu ikut mencari lokasi Debt Collector tersebut. Bubun senang karena mendapat bantuan dari mantan Komandannya.

Bima, Cano dan Damon menarik iuran ke pedagang kaki lima selalu bertiga. Mereka khawatir tiba-tiba diserang kembali oleh tukang kopi atau kelompok Guntur cs. Bima merasa dirinya tidak aman dan meminta Cano, Damon untuk terus bersama saat menarik iuran.

Apakah penyerangan masih akan mengancam Bima cs? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

