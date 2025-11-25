Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 433: Elang Terpukul Membaca Surat Maudy

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Marcel merencanakan aksi berbahaya lagi dengan membeli senapan laras panjang dan memata-matai Biru dengan memasang alat penyadap di humidifier. Biru mulai mencurigai keanehan terutama setelah tahu Marcel datang dan memberikan “hadiah”. Sementara Noah dan Vernie menceritakan ke Elang atas kecurigaan terhadap Marcel. Di rumah, Arka sedih karena ditinggal lagi oleh Biru. Amira berharap buku harian yang diberikan Biru bisa dibaca untuk mengingat masa lalu mereka.

Di sisi lain, Elang mendapat pukulan berat ketika membaca surat perpisahan Maudy. Konflik memuncak ketika Damar mengakui telah menyuruh Maudy pergi. Elang terluka lalu meninggalkan ayahnya. Malamnya Amira mengalami kram perut hebat dan pendarahan. Di saat itu Biru tiba-tiba mendapat firasat buruk tentang Amira.

Apakah yang akan terjadi dengan Amira? Apa yang akan dilakukan Marcel dengan senjata itu? Saksikan drama series 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!

(kha)