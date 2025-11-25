Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 59: Hasbi Minta Maaf Pada Meisya

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di rumah sakit, Ardan menunjukkan tanda siuman. Sementara di rumah, Desi seperti berfirasat dan memimpikan Ardan. Desi keluar kamar dan diajak ikut Lala makan bersama. Julian meminta maaf atas tindakan Lidya, namun Desi juga meminta maaf atas segalanya. Lala bercerita ke Desi bahwa dia ingin memproses Hasbi atas tindakannya kepada Meisya. Meisya yang mendengar itu jadi marah karena jika Hasbi dipenjara maka dia tidak bisa meminta tanggung jawab Hasbi.



Julian, Axel, dan Rindi pamit. Sementara di kamar, Meisya mendapat telepon dari Hasbi. Hasbi memohon-mohon untuk bertemu Meisya. Lala mendapat kabar bahwa Ardan sudah siuman dan dia mengajak Desi untuk ke RS, sementara Meisya ternyata sudah pergi ke taman sambil meninggalkan pesan tertulis bahwa dia ingin cari udara. Lala mengabari Julian soal kabar Ardan dan dia bilang dia khawatir dengan Meisya yang pergi sendirian. Rindi dan Axel menawarkan untuk mencari Meisya sementara Lala ke RS.



Di taman Hasbi meminta maaf ke Meisya bahkan sampai berlutut. Muka Hasbi babak belur dan dia beralasan bahwa dia dihantam oleh orang suruhan Julian dan Lala yang dendam. Bahkan Hasbi membawa cincin Lala dan mengajak Meisya serius. Meisya jadi bimbang. Apakah yang akan dilakukan Hasbi dengan Meisya? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!



