Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 220: Alisha Histeris Lulu Diculik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |19:03 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Alisha dan Devan sedang makan di sebuah resto ketika tiba-tiba Alisha merasakan firasat buruk. Tangannya bergetar dan gelas yang dipegangnya jatuh dan pecah. Tak lama kemudian, telepon dari Reno masuk dan mengabarkan bahwa Lulu hilang dari taman saat dititipkan pada Mae dan Miko. Kabar itu membuat Alisha histeris dan hampir kehilangan kendali, sampai Devan harus menghentikan mobil untuk menenangkannya. Mereka segera menuju lokasi, namun pada saat itu Miko bersikap defensif dan enggan mengakui kesalahannya. Alisha menangis, merasa semua ini terjadi karena ia meninggalkan Lulu demi proses sidang hak asuh.

Sementara itu, Cakra bergerak sendiri mencari bukti terkait penyerangan terhadap Alisha sebelumnya. Cakra mendapatkan jalan buntu ketika anak buah yang ia suruh mencari informasi tidak dapat informasi yang pasti. Ia mencoba mencari CCTV disekitar lokasi tetapi tidak ada satupun. Saat frustasi, Cakra melihat seorang anak membawa kostum badut yang basah. Ia berpikir bahwa kostum itu yang dipakai pelaku saat penyerangan Alisha. Dari dalam kostum itu, ia menemukan sehelai rambut pendek yang tersangkut di retsleting. Cakra menduga rambut itu milik Rafa, karena sebelumnya ia curiga Rafa terlibat dalam penyerangan. Ia kemudian menemui temannya, Zaki, yang bekerja di bagian forensik, dan menyerahkan rambut tersebut.

Apakah Alisha dan Devan dapat segera menemukan Lulu? Saksikan drama series 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI.

(kha)

